Радониця 2022: що категорично не можна робити у цей день

Цього дня прийнято подавати милостиню і робити добрі справи.

У вівторок другого тижня після Великодня відзначається день поминання померлих — Радониця або "батьківський день". 2022 року Радониця випала на 3 травня. У цей день люди відвідують храм, а також вирушають на цвинтар, щоб вшанувати пам’ять своїх померлих родичів.

"Телеграф" розповідає, що можна і не можна робити цього дня.

На Радоницю обов’язково треба помолитися за душі померлих, а також цього дня заведено радіти з того, що душі померлих потраплять до Царства Небесного. Однак від гучних розмов та сміху краще утриматися. У день свята заведено пригощати оточуючих, а також не залишати у біді того, кому потрібна підтримка.

Що не можна робити на Радоницю

Не можна розпивати алкогольні напої і не варто приносити алкоголь на цвинтар.

Не варто йти на цвинтарі вагітним та маленьким дітям.

Не можна вдаватися до смутку.

Не можна згадувати померлих дурним словом.

Не заведено займатися тяжкою фізичною роботою.

Заборонено скандалити і конфліктувати, а також не можна лаятись і говорити погані слова.

Раніше "Телеграф" публікував поради священника для тих вірян, які у свято не можуть піти до храму.