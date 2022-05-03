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Радониця 2022: що категорично не можна робити у цей день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Радониця 2022: що категорично не можна робити у цей день

Цього дня прийнято подавати милостиню і робити добрі справи.

У вівторок другого тижня після Великодня відзначається день поминання померлих — Радониця або "батьківський день". 2022 року Радониця випала на 3 травня. У цей день люди відвідують храм, а також вирушають на цвинтар, щоб вшанувати пам’ять своїх померлих родичів.

"Телеграф" розповідає, що можна і не можна робити цього дня.

На Радоницю обов’язково треба помолитися за душі померлих, а також цього дня заведено радіти з того, що душі померлих потраплять до Царства Небесного. Однак від гучних розмов та сміху краще утриматися. У день свята заведено пригощати оточуючих, а також не залишати у біді того, кому потрібна підтримка.

Що не можна робити на Радоницю

  • Не можна розпивати алкогольні напої і не варто приносити алкоголь на цвинтар.
  • Не варто йти на цвинтарі вагітним та маленьким дітям.
  • Не можна вдаватися до смутку.
  • Не можна згадувати померлих дурним словом.
  • Не заведено займатися тяжкою фізичною роботою.
  • Заборонено скандалити і конфліктувати, а також не можна лаятись і говорити погані слова.

Раніше "Телеграф" публікував поради священника для тих вірян, які у свято не можуть піти до храму.

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#Заборони #Радоница
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