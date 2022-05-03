Радониця 2022: що категорично не можна робити у цей день
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 327
Цього дня прийнято подавати милостиню і робити добрі справи.
У вівторок другого тижня після Великодня відзначається день поминання померлих — Радониця або "батьківський день". 2022 року Радониця випала на 3 травня. У цей день люди відвідують храм, а також вирушають на цвинтар, щоб вшанувати пам’ять своїх померлих родичів.
"Телеграф" розповідає, що можна і не можна робити цього дня.
На Радоницю обов’язково треба помолитися за душі померлих, а також цього дня заведено радіти з того, що душі померлих потраплять до Царства Небесного. Однак від гучних розмов та сміху краще утриматися. У день свята заведено пригощати оточуючих, а також не залишати у біді того, кому потрібна підтримка.
Що не можна робити на Радоницю
- Не можна розпивати алкогольні напої і не варто приносити алкоголь на цвинтар.
- Не варто йти на цвинтарі вагітним та маленьким дітям.
- Не можна вдаватися до смутку.
- Не можна згадувати померлих дурним словом.
- Не заведено займатися тяжкою фізичною роботою.
- Заборонено скандалити і конфліктувати, а також не можна лаятись і говорити погані слова.
Раніше "Телеграф" публікував поради священника для тих вірян, які у свято не можуть піти до храму.