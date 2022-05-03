Пришествие Патрушева к власти чревато серьезными неприятностями и для россии

После того как в западных СМИ появилась информация о том, что болезнь путина прогрессирует и он вынужден будет на некоторое время поставить вместо себя нынешнего секретаря Совбеза россии Николая Патрушева, биография чиновника стала постоянным предметом обсуждения. Не остались в стороне и астрологи, которые попытались предсказать его судьбу и узнать, что ждет Патрушева на посту президента россии.

Астролог Валентина Виттрок поделилась с ТСН своим прогнозом.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Приход к власти грозит Патрушеву серьезными неприятностями

Многие журналисты и политологи прочат 70-летнему Патрушеву должность президента россии еще с 2006 года, то есть в статусе преемника он находится уже шестнадцать лет. Возможно, именно сейчас, когда, если верить прессе, Путину поставили сразу три диагноза – онкологию, болезнь Паркинсона и шизофреническое расстройство – он таки займет место, о котором наверняка мечтает. Пришествие Патрушева к власти чревато серьезными неприятностями прежде всего для него самого, а поскольку судьба страны всегда резонирует с судьбой своего руководителя, для рф тоже вырисовываются не самые приятные перспективы — ни самому Патрушеву, ни россии его приход к власти не сулит ничего хорошего.

"Велика вероятность того, что Патрушев, спустя шестнадцать лет, действительно обнимет желанный пост, но, вероятнее всего, это не доставит ему радости, на которую он рассчитывал и продолжает рассчитывать", — подчеркивает астролог.

Напомним, что уже давно ходят слухи о возможных болезнях путина, — ранее он озадачил странными подергиваниями на встрече с белорусским лидером александром лукашенко.