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Передбачуваного наступника путіна на посту президента росії чекають серйозні проблеми — астролог

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Микола Патрушев та володимир путін Новина оновлена 03 травня 2022, 09:07
Микола Патрушев та володимир путін

Пришестя Патрушева до влади загрожує серйозними неприємностями і для Росії

Після того як у західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що хвороба путіна прогресує і він змушений буде на якийсь час поставити замість себе нинішнього секретаря Ради безпеки росії Миколи Патрушева, біографія чиновника стала постійним предметом обговорення. Не залишилися осторонь і астрологи, які спробували передбачити його долю та дізнатися, що чекає Патрушева на посаді президента рф.

Астролог Валентина Вітрок поділилася з ТСН своїм прогнозом.

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Прихід до влади загрожує Патрушеву серйозними неприємностями

Багато журналістів і політологів пророкують 70-річному Патрушеву посаду президента росії ще з 2006 року, тобто у статусі наступника він перебуває вже шістнадцять років. Можливо, саме зараз, коли, якщо вірити пресі, Путіну поставили одразу три діагнози – онкологію, хворобу Паркінсона та шизофренічне розлад – він таки займе місце, про яке напевно мріє. Наступ Патрушева до влади загрожує серйозними неприємностями насамперед для нього самого, а оскільки доля країни завжди резонує з долею свого керівника, для рф теж вимальовуються не найприємніші перспективи — ні самому Патрушеву, ні росії його прихід до влади не обіцяє нічого доброго.

"Велика ймовірність того, що Патрушев, через шістнадцять років, дійсно обійме бажану посаду, але, найімовірніше, це не принесе йому радості, на яку він розраховував і продовжує розраховувати", — наголошує астролог.

Нагадаємо, що вже давно ходять чутки про можливі хвороби путіна, — раніше він спантеличив дивними посмикуваннями на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

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#Путін #Патрушев
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