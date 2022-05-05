Укр

Грозит потерей урожая: ошибки при поливе кабачков, которые совершает каждый огородник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кабачок считается достаточно неприхотливым овощем
Кабачок считается достаточно неприхотливым овощем

Кабачок — влаголюбивое и засухоустойчивое растение, которое нуждается в обильном поливе

Чтобы получить хороший урожай кабачков, необходимо грамотно организовать процесс посадки этой культуры, в чем отличным помощником является лунный посевной календарь. За ними нужно правильно ухаживать и своевременно поливать, так как это растение очень любит "попить". Однако стоит помнить, что кабачки не переносят избытка влаги в почве, поэтому важно знать, как их правильно поливать.

Увы, но не все огородники уделяют этой процедуре должное внимание, и в результате остаются с мизерным урожаем кабачков. Если вы не хотите быть одним из них, то не стоит делать следующие ошибки при поливе культуры, сообщает Ukr.Media.

Главные ошибки при поливе кабачков:

  • Полив холодной водой. Холод вгоняет растения в стресс и затормаживает их рост.
  • Обильный полив. Это грозит тем, что сформируются пустоцветы, и кабачки вообще не будут завязываться.
  • Недостаточное увлажнение во время плодоношения. Когда кабачки уже начали плодоносить, поливать растение нужно так часто, чтобы земля вокруг была немного влажной.
  • Переувлажнение. При поливе нужно стараться не намочить листья, чтобы они не сгнили.

Благоприятные дни для работы с кабачками в мае 2022:

  • Подходящие дня для посадки кабачков: 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.
  • Не стоит проводить работы: 8, 14, 16, 21–22, 30 числа.

Ранее "Телеграф" писал, какие овощи можно сажать даже на затемненном участке. К примеру в тени хорошо высаживать щавель и шпинат.

Теги:
#Кабачки #Сад #Огород #Посевной календарь
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