Грозит потерей урожая: ошибки при поливе кабачков, которые совершает каждый огородник

Кабачок — влаголюбивое и засухоустойчивое растение, которое нуждается в обильном поливе

Чтобы получить хороший урожай кабачков, необходимо грамотно организовать процесс посадки этой культуры, в чем отличным помощником является лунный посевной календарь. За ними нужно правильно ухаживать и своевременно поливать, так как это растение очень любит "попить". Однако стоит помнить, что кабачки не переносят избытка влаги в почве, поэтому важно знать, как их правильно поливать.

Увы, но не все огородники уделяют этой процедуре должное внимание, и в результате остаются с мизерным урожаем кабачков. Если вы не хотите быть одним из них, то не стоит делать следующие ошибки при поливе культуры, сообщает Ukr.Media.

Главные ошибки при поливе кабачков:

Полив холодной водой. Холод вгоняет растения в стресс и затормаживает их рост.

Холод вгоняет растения в стресс и затормаживает их рост. Обильный полив. Это грозит тем, что сформируются пустоцветы, и кабачки вообще не будут завязываться.

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Недостаточное увлажнение во время плодоношения. Когда кабачки уже начали плодоносить, поливать растение нужно так часто, чтобы земля вокруг была немного влажной.

Когда кабачки уже начали плодоносить, поливать растение нужно так часто, чтобы земля вокруг была немного влажной. Переувлажнение. При поливе нужно стараться не намочить листья, чтобы они не сгнили.

Благоприятные дни для работы с кабачками в мае 2022:

Подходящие дня для посадки кабачков: 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 мая.

Не стоит проводить работы: 8, 14, 16, 21–22, 30 числа.

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