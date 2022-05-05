Загрожує втратою врожаю: помилки при поливі кабачків, які робить кожен городник

Кабачок — вологолюбна та посухостійка рослина, яка потребує рясного поливу.

Щоб отримати хороший урожай кабачків, необхідно грамотно організувати процес посадки цієї культури, у чому чудовим помічником є місячний посівний календар. За ними потрібно правильно доглядати і своєчасно поливати, тому що ця рослина дуже любить "попити". Проте варто пам’ятати, що кабачки не переносять надлишку вологи у ґрунті, тому важливо знати, як їх правильно поливати.

На жаль, не всі городники приділяють цій процедурі належну увагу і в результаті залишаються з мізерним урожаєм кабачків. Якщо ви не хочете бути одним із них, то не варто робити наступних помилок при поливі культури, повідомляє Ukr.Media.

Головні помилки при поливі кабачків:

Полив холодною водою. Холод вганяє рослини в стрес і загальмовує їх ріст.

Холод вганяє рослини в стрес і загальмовує їх ріст. Рясний полив. Це загрожує тим, що сформуються пустоцвіти, і кабачки взагалі не зав’язуватимуться.

Читайте також: Категорія Lifestyle Як отримати ранній урожай редису: лайфхак для городників Щоб отримати здорові та великі коренеплоди, необхідно знати деякі "прийоми"

Недостатнє зволоження під час плодоношення. Коли кабачки вже почали плодити, поливати рослину потрібно так часто, щоб земля довкола була трохи вологою.

Коли кабачки вже почали плодити, поливати рослину потрібно так часто, щоб земля довкола була трохи вологою. Перезволоження. При поливі потрібно намагатися не намочити листя, щоб воно не згнило.

Сприятливі дні для роботи з кабачками у травні 2022:

Хороші дні для посадки кабачків: 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

Не варто проводити роботи: 8, 14, 16, 21-22, 30 числа.

Раніше "Телеграф" писав, які овочі можна садити навіть на затемненій ділянці. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат.