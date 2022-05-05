Загрожує втратою врожаю: помилки при поливі кабачків, які робить кожен городник
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Кабачок — вологолюбна та посухостійка рослина, яка потребує рясного поливу.
Щоб отримати хороший урожай кабачків, необхідно грамотно організувати процес посадки цієї культури, у чому чудовим помічником є місячний посівний календар. За ними потрібно правильно доглядати і своєчасно поливати, тому що ця рослина дуже любить "попити". Проте варто пам’ятати, що кабачки не переносять надлишку вологи у ґрунті, тому важливо знати, як їх правильно поливати.
На жаль, не всі городники приділяють цій процедурі належну увагу і в результаті залишаються з мізерним урожаєм кабачків. Якщо ви не хочете бути одним із них, то не варто робити наступних помилок при поливі культури, повідомляє Ukr.Media.
Головні помилки при поливі кабачків:
- Полив холодною водою. Холод вганяє рослини в стрес і загальмовує їх ріст.
- Рясний полив. Це загрожує тим, що сформуються пустоцвіти, і кабачки взагалі не зав’язуватимуться.
- Недостатнє зволоження під час плодоношення. Коли кабачки вже почали плодити, поливати рослину потрібно так часто, щоб земля довкола була трохи вологою.
- Перезволоження. При поливі потрібно намагатися не намочити листя, щоб воно не згнило.
Сприятливі дні для роботи з кабачками у травні 2022:
- Хороші дні для посадки кабачків: 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.
- Не варто проводити роботи: 8, 14, 16, 21-22, 30 числа.
Раніше "Телеграф" писав, які овочі можна садити навіть на затемненій ділянці. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат.
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