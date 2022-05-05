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Загрожує втратою врожаю: помилки при поливі кабачків, які робить кожен городник

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Кабачок вважається досить невибагливим овочем
Кабачок вважається досить невибагливим овочем

Кабачок — вологолюбна та посухостійка рослина, яка потребує рясного поливу.

Щоб отримати хороший урожай кабачків, необхідно грамотно організувати процес посадки цієї культури, у чому чудовим помічником є місячний посівний календар. За ними потрібно правильно доглядати і своєчасно поливати, тому що ця рослина дуже любить "попити". Проте варто пам’ятати, що кабачки не переносять надлишку вологи у ґрунті, тому важливо знати, як їх правильно поливати.

На жаль, не всі городники приділяють цій процедурі належну увагу і в результаті залишаються з мізерним урожаєм кабачків. Якщо ви не хочете бути одним із них, то не варто робити наступних помилок при поливі культури, повідомляє Ukr.Media.

Головні помилки при поливі кабачків:

  • Полив холодною водою. Холод вганяє рослини в стрес і загальмовує їх ріст.
  • Рясний полив. Це загрожує тим, що сформуються пустоцвіти, і кабачки взагалі не зав’язуватимуться.
  • Недостатнє зволоження під час плодоношення. Коли кабачки вже почали плодити, поливати рослину потрібно так часто, щоб земля довкола була трохи вологою.
  • Перезволоження. При поливі потрібно намагатися не намочити листя, щоб воно не згнило.

Сприятливі дні для роботи з кабачками у травні 2022:

  • Хороші дні для посадки кабачків: 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.
  • Не варто проводити роботи: 8, 14, 16, 21-22, 30 числа.

Раніше "Телеграф" писав, які овочі можна садити навіть на затемненій ділянці. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат.

Теги:
#Кабачки #Сад #Город #Посівний календар
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