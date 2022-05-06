Почему Google Chrome засоряет память телефона и как с этим справиться

Чтобы мобильный телефон не "вис", его нужно чистить от ненужных данных

Популярный браузер Google Chrome — это одно из тех мобильных приложений, которое забивает память телефона, что в последствии может привести к поломке вашего гаджета. Из-за того, что места в памяти телефона остается мало, он начинает "зависать". По этой же причине могут не работать и многие другие приложения.

Почему так происходит, как Google Chrome забивает память смартфона, и как правильно очистить ненужные файлы, пишет gsminfo.

Как Google Chrome засоряет память смартфона?

Во время работы с мобильным браузером, программа накапливает кэш, который и занимает очень много места. Кэш — это временные файлы, которые гаджет получил и использовал один раз при посещении определенного сайта, а потом сохранил на будущее. Благодаря кэшу осуществляется быстрый запуск операционной системы, а также экономится трафик мобильного интернета.

Однако если периодически не очищать память телефона от этих временных файлов, Google Chrome начнет "мешать" другим приложениям, ведь у гаджета не будет хватать памяти для их полноценной работы. Тем более, что при удалении кэша из памяти телефона не удаляются загруженные через браузер файлы, а также важные данные.

Как правильно очистить кэш с Google Chrome?

Зайдите в настройки вашего гаджета. Откройте список всех приложений, хранящихся на устройстве. Откройте Chrome. Выберите раздел "Использование памяти". Нажмите на действие "Очистить кэш".

Также кроме кэша в браузере можно очистить и "Данные" — это информация, которая накапливается за время использования приложения. Если их размер слишком велик, то для полной очистки можно выбрать действие "Удалить данные".

Однако не стоит забывать, что частично временные файлы также сохраняются и во внутренней памяти смартфона, поэтому чистить нужно и ее:

Откройте приложение Google Chrome. Нажмите на три точки в правом верхнем углу экрана. Выберите строку "Параметры". В разделе "Основные" выберите подраздел "Конфиденциальность и безопасность". Выберите действие "Очистить историю".

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