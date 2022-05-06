Чому Google Chrome засмічує пам’ять телефону і як із цим впоратися

Щоб мобільний телефон не "вис", його потрібно чистити від непотрібних даних

Популярний браузер Google Chrome — це одна з тих мобільних програм, яка забиває пам’ять телефону, що згодом може призвести до пошкодження вашого гаджета. Через те, що місця в пам’яті телефону залишається мало, він починає "зависати". З цієї ж причини може не працювати і багато інших програм.

Чому так відбувається, як Google Chrome забиває пам’ять смартфона і як правильно очистити непотрібні файли, пише gsminfo.

Як Google Chrome засмічує пам’ять смартфона?

Під час роботи з мобільним браузером програма накопичує кеш, який і займає дуже багато місця. Кеш — це тимчасові файли, які гаджет отримав і використав один раз під час відвідування певного сайту, а потім зберіг на майбутнє. Завдяки кешу здійснюється швидкий запуск операційної системи, а також заощаджується трафік мобільного інтернету.

Однак якщо періодично не очищати пам’ять телефону від цих тимчасових файлів, Google Chrome почне "заважати" іншим програмам, адже у гаджета не вистачатиме пам’яті для їх повноцінної роботи. Тим більше, що при видаленні кеша з пам’яті телефону не видаляються завантажені браузер файли, а також важливі дані.

Як правильно очистити кеш із Google Chrome?

Зайдіть в налаштування вашого гаджета. Відкрийте список усіх програм, які зберігаються на пристрої. Відкрийте Chrome. Виберіть "Використання пам’яті". Натисніть "Очистити кеш".

Також окрім кеша в браузері можна очистити і "Дані" — це інформація, що накопичується за час використання програми. Якщо їх розмір занадто великий, для повного очищення можна вибрати дію "Видалити дані".

Однак не варто забувати, що частково тимчасові файли також зберігаються у внутрішній пам’яті смартфона, тому чистити потрібно і її:

Відкрийте програму Google Chrome. Натисніть три точки у верхньому правому куті екрана. Виберіть "Параметри". У розділі "Основні" виберіть підрозділ "Конфіденційність та безпека". Виберіть "Очистити історію".

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