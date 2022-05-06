Рус

Чому Google Chrome засмічує пам’ять телефону і як із цим впоратися

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
758
Браузер Google Chrome — одна з програм, що забиває пам’ять смартфона Новина оновлена 06 травня 2022, 10:01
Браузер Google Chrome — одна з програм, що забиває пам’ять смартфона

Щоб мобільний телефон не "вис", його потрібно чистити від непотрібних даних

Популярний браузер Google Chrome — це одна з тих мобільних програм, яка забиває пам’ять телефону, що згодом може призвести до пошкодження вашого гаджета. Через те, що місця в пам’яті телефону залишається мало, він починає "зависати". З цієї ж причини може не працювати і багато інших програм.

Чому так відбувається, як Google Chrome забиває пам’ять смартфона і як правильно очистити непотрібні файли, пише gsminfo.

Як Google Chrome засмічує пам’ять смартфона?

Під час роботи з мобільним браузером програма накопичує кеш, який і займає дуже багато місця. Кеш — це тимчасові файли, які гаджет отримав і використав один раз під час відвідування певного сайту, а потім зберіг на майбутнє. Завдяки кешу здійснюється швидкий запуск операційної системи, а також заощаджується трафік мобільного інтернету.

Однак якщо періодично не очищати пам’ять телефону від цих тимчасових файлів, Google Chrome почне "заважати" іншим програмам, адже у гаджета не вистачатиме пам’яті для їх повноцінної роботи. Тим більше, що при видаленні кеша з пам’яті телефону не видаляються завантажені браузер файли, а також важливі дані.

Як правильно очистити кеш із Google Chrome?

  1. Зайдіть в налаштування вашого гаджета.
  2. Відкрийте список усіх програм, які зберігаються на пристрої.
  3. Відкрийте Chrome.
  4. Виберіть "Використання пам’яті".
  5. Натисніть "Очистити кеш".

Також окрім кеша в браузері можна очистити і "Дані" — це інформація, що накопичується за час використання програми. Якщо їх розмір занадто великий, для повного очищення можна вибрати дію "Видалити дані".

Однак не варто забувати, що частково тимчасові файли також зберігаються у внутрішній пам’яті смартфона, тому чистити потрібно і її:

  1. Відкрийте програму Google Chrome.
  2. Натисніть три точки у верхньому правому куті екрана.
  3. Виберіть "Параметри".
  4. У розділі "Основні" виберіть підрозділ "Конфіденційність та безпека".
  5. Виберіть "Очистити історію".

Раніше "Телеграф" писав, які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.

Теги:
#Google #Пам'ять #Браузер #Телефон #Google Chrome #Смартфон
Єрмак наголошує: ніхто не забуває про окуповані території
Політика
Переговори з росією: у Зеленського чітко сказали, коли займуться Донбасом та Кримом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Єрмак наголошує: ніхто не забуває про окуповані території
Переговори з росією: у Зеленського чітко сказали, коли займуться Донбасом та Кримом
Дата публікації
Категорія
Багато російських олігархів уже втратили свої улюблені іграшки вартістю мільярди
Через війну проти України заарештовано десятки яхт російських олігархів: рейтинг найдорожчих
Дата публікації
Категорія
Літак судного дня викличе не таку реакцію, яку чекає путін
путіну вказали на серйозний провал із його ядерним шантажем
Дата публікації
Категорія
Основні сили окупанти намагаються переправити на інші відрізки фронту
Росіяни відводять війська із Маріуполя? Пентагон поділився останніми даними
Дата публікації
Категорія
Бої за "Азовсталь" в Маріуполі тривають
Війна – день 72: окупанти притихли, ЗСУ ведуть проти них контрнаступальні дії