Чому Google Chrome засмічує пам’ять телефону і як із цим впоратися
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Щоб мобільний телефон не "вис", його потрібно чистити від непотрібних даних
Популярний браузер Google Chrome — це одна з тих мобільних програм, яка забиває пам’ять телефону, що згодом може призвести до пошкодження вашого гаджета. Через те, що місця в пам’яті телефону залишається мало, він починає "зависати". З цієї ж причини може не працювати і багато інших програм.
Чому так відбувається, як Google Chrome забиває пам’ять смартфона і як правильно очистити непотрібні файли, пише gsminfo.
Як Google Chrome засмічує пам’ять смартфона?
Під час роботи з мобільним браузером програма накопичує кеш, який і займає дуже багато місця. Кеш — це тимчасові файли, які гаджет отримав і використав один раз під час відвідування певного сайту, а потім зберіг на майбутнє. Завдяки кешу здійснюється швидкий запуск операційної системи, а також заощаджується трафік мобільного інтернету.
Однак якщо періодично не очищати пам’ять телефону від цих тимчасових файлів, Google Chrome почне "заважати" іншим програмам, адже у гаджета не вистачатиме пам’яті для їх повноцінної роботи. Тим більше, що при видаленні кеша з пам’яті телефону не видаляються завантажені браузер файли, а також важливі дані.
Як правильно очистити кеш із Google Chrome?
- Зайдіть в налаштування вашого гаджета.
- Відкрийте список усіх програм, які зберігаються на пристрої.
- Відкрийте Chrome.
- Виберіть "Використання пам’яті".
- Натисніть "Очистити кеш".
Також окрім кеша в браузері можна очистити і "Дані" — це інформація, що накопичується за час використання програми. Якщо їх розмір занадто великий, для повного очищення можна вибрати дію "Видалити дані".
Однак не варто забувати, що частково тимчасові файли також зберігаються у внутрішній пам’яті смартфона, тому чистити потрібно і її:
- Відкрийте програму Google Chrome.
- Натисніть три точки у верхньому правому куті екрана.
- Виберіть "Параметри".
- У розділі "Основні" виберіть підрозділ "Конфіденційність та безпека".
- Виберіть "Очистити історію".
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