Когда нельзя стричься в мае: названы опасные дни для посещения парикмахера
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Календарь стрижек на май 2022 года поможет выбрать наиболее благоприятную дату для смены прически
Лунный календарь стрижек на последний месяц весны поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для смены имиджа. С помощью лунного календаря стрижек можно легко избавиться от всего негативного в вашей жизни, найти гармонию с собой и окружающим миром.
Стоить помнить, что в убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут. А в растущую Луну волосы растут быстро, однако не держат форму. Благоприятный период для манипуляций с волосами в полнолуние — в это время они здоровые и послушные.
Фазы Луны в мае 2022
- Новолуние — 11 мая
- Полнолуние — 26 мая
- Растущая луна — с 12 по 25 мая
- Убывающая луна — с 1 по 20, с 27 по 31 мая
Лунный календарь стрижек на май 2022
Благоприятные дни для стрижки: 8, 12-18, 20, 22-25, 29 мая.
Удачные дни для окрашивания: 7, 8, 12-15, 18, 23-26, 31 мая.
Неблагоприятные дни для работ с волосами: 11, 28 мая.
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