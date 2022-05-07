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Когда нельзя стричься в мае: названы опасные дни для посещения парикмахера

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лунный календарь стрижек на май
Лунный календарь стрижек на май

Календарь стрижек на май 2022 года поможет выбрать наиболее благоприятную дату для смены прически

Лунный календарь стрижек на последний месяц весны поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для смены имиджа. С помощью лунного календаря стрижек можно легко избавиться от всего негативного в вашей жизни, найти гармонию с собой и окружающим миром.

Стоить помнить, что в убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут. А в растущую Луну волосы растут быстро, однако не держат форму. Благоприятный период для манипуляций с волосами в полнолуние — в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в мае 2022

  • Новолуние — 11 мая
  • Полнолуние — 26 мая
  • Растущая луна — с 12 по 25 мая
  • Убывающая луна — с 1 по 20, с 27 по 31 мая

Лунный календарь стрижек на май 2022

Благоприятные дни для стрижки: 8, 12-18, 20, 22-25, 29 мая.

Удачные дни для окрашивания: 7, 8, 12-15, 18, 23-26, 31 мая.

Неблагоприятные дни для работ с волосами: 11, 28 мая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от какой одежды нужно отказаться, чтобы уберечься от негатива и несчастий.

Теги:
#Прически #Волосы #Лунный календарь #Стрижки #Календари
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