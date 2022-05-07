Когда нельзя стричься в мае: названы опасные дни для посещения парикмахера

Календарь стрижек на май 2022 года поможет выбрать наиболее благоприятную дату для смены прически

Лунный календарь стрижек на последний месяц весны поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для смены имиджа. С помощью лунного календаря стрижек можно легко избавиться от всего негативного в вашей жизни, найти гармонию с собой и окружающим миром.

Стоить помнить, что в убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки, но медленно растут. А в растущую Луну волосы растут быстро, однако не держат форму. Благоприятный период для манипуляций с волосами в полнолуние — в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в мае 2022

Новолуние — 11 мая

Полнолуние — 26 мая

Растущая луна — с 12 по 25 мая

Убывающая луна — с 1 по 20, с 27 по 31 мая

Лунный календарь стрижек на май 2022

Благоприятные дни для стрижки: 8, 12-18, 20, 22-25, 29 мая.

Удачные дни для окрашивания: 7, 8, 12-15, 18, 23-26, 31 мая.

Неблагоприятные дни для работ с волосами: 11, 28 мая.

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