Коли не можна стригтися у травні: названо небезпечні дні для відвідування перукаря

Календар стрижок на травень 2022 року допоможе вибрати найбільш сприятливу дату для зміни зачіски

Місячний календар стрижок на останній місяць весни допоможе визначити сприятливий та несприятливий день для зміни іміджу. За допомогою місячного календаря стрижок можна легко позбутися всього негативного у вашому житті, знайти гармонію із собою та навколишнім світом.

Варто пам’ятати, що у спадний Місяць волосся довго зберігає форму після укладки, але повільно росте. А в зростаючий Місяць волосся росте швидко, проте не тримає форму. Сприятливий період для маніпуляцій з волоссям у повню — у цей час воно здорове і слухняне.

Фази Місяця у травні 2022

Молодий місяць — 11 травня

Повня — 26 травня

Зростаючий Місяць — з 12 по 25 травня

Спадний Місяць — з 1 по 20, з 27 по 31 травня

Місячний календар стрижок на травень 2022

Сприятливі дні для стрижки: 8, 12-18, 20, 22-25, 29 травня.

Вдалі дні для фарбування: 7, 8, 12-15, 18, 23-26, 31 травня.

Несприятливі дні для робіт із волоссям: 11, 28 травня.

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