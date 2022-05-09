"Россия, назад": российская группа "Ногу свело" порадовала поклонников еще одной песней против войны (видео)
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После начала вторжения, группа пишет только антивоенные песни.
Группа "Ногу свело!" представила клип на песню "Назад, Россия!", которая является четвертой с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.
Видео доступно в YouTube-канале группы.
Предыдущие три работы группы тоже были посвящены теме российского вторжения в Украину.
Лирика песню весьма проста и напоминает известную футбольную кричалку:
"Оле-оле-оле-оле
Ждут дома мамы солдат.
Оле-оле-оле-оле
Назад, Россия! Назад!"
В клипе использованы кадры с военного парада в Москве на 9 мая, воспроизведенные в реверсном режиме.
Пользователи сети видео оценили и поблагодарили группу за то, что те сохраняют здравомыслие даже в эти темные времена.
Как сообщалось ранее, группа недавно выпустила песню под названием "Поколение Z", в которой жестко раскритиковала россию за войну против Украины, а также перечислили то, что их страна после этого навсегда потеряла.
Напомним, в 2022 году Украина берет участие в международном конкурсе "Евровидение". Представлять нашу страну уже во вторник, 10 мая, будет группа Kalush Orchestra, которая имеет огромные шансы на победу на песенном конкурсе в итальянском Турине.
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