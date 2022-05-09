"Россия, назад": российская группа "Ногу свело" порадовала поклонников еще одной песней против войны (видео)

После начала вторжения, группа пишет только антивоенные песни.

Группа "Ногу свело!" представила клип на песню "Назад, Россия!", которая является четвертой с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Видео доступно в YouTube-канале группы.

Предыдущие три работы группы тоже были посвящены теме российского вторжения в Украину.

Лирика песню весьма проста и напоминает известную футбольную кричалку:

"Оле-оле-оле-оле

Ждут дома мамы солдат.

Оле-оле-оле-оле

Назад, Россия! Назад!"

В клипе использованы кадры с военного парада в Москве на 9 мая, воспроизведенные в реверсном режиме.

Пользователи сети видео оценили и поблагодарили группу за то, что те сохраняют здравомыслие даже в эти темные времена.

Как сообщалось ранее, группа недавно выпустила песню под названием "Поколение Z", в которой жестко раскритиковала россию за войну против Украины, а также перечислили то, что их страна после этого навсегда потеряла.

Напомним, в 2022 году Украина берет участие в международном конкурсе "Евровидение". Представлять нашу страну уже во вторник, 10 мая, будет группа Kalush Orchestra, которая имеет огромные шансы на победу на песенном конкурсе в итальянском Турине.