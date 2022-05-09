"Росія, назад": російський гурт "Ногу звело" порадував шанувальників ще однією піснею проти війни (відео)

Після початку вторгнення, гурт пише лише антивоєнні пісні.

Група "Ногу звело!" представила кліп на пісню "Назад, Россия!", яка є четвертою з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Відео доступне у YouTube-каналі групи.

Попередні три роботи гурту також були присвячені темі російського вторгнення в Україну.

Лірика пісню дуже проста і нагадує відому футбольну кричалку:

"Оле-оле-оле-оле

Ждут дома мамы солдат.

Оле-оле-оле-оле

Назад, Россия! Назад!"

У кліпі використано кадри з воєнного параду в Москві на 9 травня, відтворені в реверсному режимі.

Користувачі мережі відео оцінили та подякували групі за те, що ті зберігають розсудливість навіть у ці темні часи.

Як повідомлялося раніше, гурт нещодавно випустив пісню під назвою "Покоління Z", в якій жорстко розкритикувала росію за війну проти України, а також перерахували те, що їхня країна після цього назавжди втратила.

Нагадаємо, 2022 року Україна бере участь у міжнародному конкурсі "Євробачення". Представлятиме нашу країну вже у вівторок, 10 травня, буде гурт Kalush Orchestra, який має величезні шанси на перемогу на пісенному конкурсі в італійському Турині.