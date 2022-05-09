"Росія, назад": російський гурт "Ногу звело" порадував шанувальників ще однією піснею проти війни (відео)
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Після початку вторгнення, гурт пише лише антивоєнні пісні.
Група "Ногу звело!" представила кліп на пісню "Назад, Россия!", яка є четвертою з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Відео доступне у YouTube-каналі групи.
Попередні три роботи гурту також були присвячені темі російського вторгнення в Україну.
Лірика пісню дуже проста і нагадує відому футбольну кричалку:
"Оле-оле-оле-оле
Ждут дома мамы солдат.
Оле-оле-оле-оле
Назад, Россия! Назад!"
У кліпі використано кадри з воєнного параду в Москві на 9 травня, відтворені в реверсному режимі.
Користувачі мережі відео оцінили та подякували групі за те, що ті зберігають розсудливість навіть у ці темні часи.
Як повідомлялося раніше, гурт нещодавно випустив пісню під назвою "Покоління Z", в якій жорстко розкритикувала росію за війну проти України, а також перерахували те, що їхня країна після цього назавжди втратила.
Нагадаємо, 2022 року Україна бере участь у міжнародному конкурсі "Євробачення". Представлятиме нашу країну вже у вівторок, 10 травня, буде гурт Kalush Orchestra, який має величезні шанси на перемогу на пісенному конкурсі в італійському Турині.
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