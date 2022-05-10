Как отстирать пятна от травы на одежде: 6 действенных способов

Чем быстрее начать выводить пятна от травы на одежде, тем легче от них избавиться.

Чтобы пикники на природе не превращались в кошмар со стиркой и выведением пятен от травы после, нужно заранее подготовиться и узнать, как от них избавляться. Тем более, что делается это проще простого. Однако стоит помнить, что пятна от травы желательно обработать как можно быстрее, чтобы они неглубоко проникли в ткань: свежие пятна всегда удалить легче, чем застарелые.

О действенных способах, благодаря которым можно быстро и легко вывести пятна от травы, пишет cleanipedia.

Как вывести пятно от травы

С помощью соли — самое эффективное и щадящее средство:

Смешайте соль и воду в расчете 1 столовая ложка на стакан воды. После обработайте этим раствором загрязненный участок одежды и оставьте примерно на 30-40 минут. Спустя нужное время, постирайте вещь в стиральной машине.

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С помощью нашатырного спирта — способ подходит для светлых хлопчатобумажных и льняных тканей:

1 столовую ложку нашатырного спирта разведите в стакане воды. Нанесите полученный раствор на загрязненные участки и оставьте на 30 минут. После постирайте вещь в стиральной машине.

С помощью перекиси водорода — способ для удаления пятен от травы с синтетических тканей:

3% раствор перекиси водорода нанесите на пятно при помощи ватного или марлевого диска и оставьте на 30 минут. После промойте участок водой и постирайте вещь в стиральной машине.

Как отстирать траву с джинсов

Как избавиться от пятен от травы на джинсовых изделиях, сообщает издание lifehacker. Чтобы отстирать траву можно использовать хозяйственное мыло и обычный кипяток.

Хозяйственное мыло — самый действенный способ:

Обильно намыльте загрязненный участок, используя горячую воду. Потрите пятно щеткой или губкой, и оставьте на 15–20 минут. После постирайте джинсы в машинке.

Кипяток — поможет справиться только со свежими пятнами:

Натяните джинсовую ткань и обильно полейте грязный участок кипятком. После сразу же постирайте вещь.

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Нашатырный спирт и мыло — поможет с въевшимися пятнами:

В 250 мл теплой воды разведите 1 чайную ложку нашатырного спирта и залейте пятно. Через 15–20 минут обильно натрите его хозяйственным мылом и замочите в горячей воде. Оставьте джинсы еще на 20 минут, а п осле постирайте их в стиральной машине.

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