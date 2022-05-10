Як відіпрати плями від трави на одязі: 6 дієвих способів
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Чим швидше почати виводити плями від трави на одязі, тим легше їх позбутися.
Щоб пікніки на природі не перетворювалися на жах із пранням і виведенням плям від трави після, потрібно заздалегідь підготуватися і дізнатися, як їх позбуватися. Тим більше, що робиться це дуже просто. Однак варто пам’ятати, що плями від трави бажано обробити якнайшвидше, щоб вони неглибоко проникли в тканину: свіжі плями завжди видалити легше, ніж застарілі.
Про дієві способи, завдяки яким можна швидко та легко вивести плями від трави, пише cleanipedia.
Як вивести пляму від трави
- За допомогою солі — найефективніший засіб:
Змішайте сіль та воду з розрахунку 1 столова ложка на склянку води. Після цього обробіть цим розчином забруднену ділянку одягу і залиште приблизно на 30-40 хвилин. Через потрібний час, виперіть річ у пральній машині.
- За допомогою нашатирного спирту — спосіб підходить для світлих бавовняних та лляних тканин:
1 столову ложку нашатирного спирту розведіть у склянці води. Нанесіть отриманий розчин на забруднені ділянки та залиште на 30 хвилин. Після цього виперіть річ у пральній машині.
- За допомогою перекису водню — спосіб видалення плям від трави з синтетичних тканин:
3% розчин перекису водню нанесіть на пляму за допомогою ватного або марлевого диска та залиште на 30 хвилин. Після промийте ділянку водою і випрати річ у пральній машині.
Як випрати траву з джинсів
Як позбутися плям від трави на джинсових виробах, повідомляє видання lifehacker. Щоб відіпрати траву можна використовувати господарське мило та звичайний окріп.
- Господарське мило — найдієвіший спосіб:
Рясно намильте забруднену ділянку, використовуючи гарячу воду. Потріть пляму щіткою або губкою і залиште на 15-20 хвилин. Після цього виперіть джинси в машинці.
- Окріп — допоможе впоратися тільки зі свіжими плямами:
Натягніть джинсову тканину і рясно полийте брудну ділянку окропом. Після одразу ж виперіть річ.
- Нашатирний спирт і мило — допоможе з плямами, що в’їлися:
У 250 мл теплої води розведіть 1 чайну ложку нашатирного спирту і залийте пляму. Через 15-20 хвилин рясно натріть його господарським милом і замочіть у гарячій воді. Залиште джинси ще на 20 хвилин, а після випрати їх у пральній машині.
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