Пятница 13 в мае: что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду

С этим днем связано очень много примет и суеверий.

Пятница 13-е — это один из самых мистических дней в году. Многие ассоциируют этот период с негативом, мистикой и неприятностями, а некоторые наоборот считают этот день самым удачливым и счастливым. Если вы человек суеверный, то вам необходимо знать, что желательно не делать в пятницу 13-е.

Экстрасенс Артем Верховцев на своей странице в Инстаграм рассказал, что причиной неудач в этот день является отношение людей к этой дате, а именно самовнушение и страх. Поэтому, чтобы избежать негатива в пятницу 13-е, не желательно поддаваться тревожному настроению, а важно думать только о хорошем.

Что нельзя делать в пятницу 13-е

Не стоит начинать новое дело – оно обречено на неудачу.

Нельзя сажать растения, ведь они не будут расти и плодоносить.

Запрещено отправляться 13 числа в дальнюю дорогу, а также в этот день лучше отказаться от управления авто.

Не рекомендуется планировать на этот день свадьбу.

Нельзя давать деньги в долг.

Нельзя думать ни о чем-то дурном, стоя перед зеркалом.

Запрещено веселье и выпивка.

Напомним, что с 10 мая, согласно астрологии, планета Меркурий стала ретроградной. Что можно и нельзя делать в этот период, "Телеграф" писал ранее.