Пятница 13 в мае: что категорически нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь беду
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С этим днем связано очень много примет и суеверий.
Пятница 13-е — это один из самых мистических дней в году. Многие ассоциируют этот период с негативом, мистикой и неприятностями, а некоторые наоборот считают этот день самым удачливым и счастливым. Если вы человек суеверный, то вам необходимо знать, что желательно не делать в пятницу 13-е.
Экстрасенс Артем Верховцев на своей странице в Инстаграм рассказал, что причиной неудач в этот день является отношение людей к этой дате, а именно самовнушение и страх. Поэтому, чтобы избежать негатива в пятницу 13-е, не желательно поддаваться тревожному настроению, а важно думать только о хорошем.
Что нельзя делать в пятницу 13-е
- Не стоит начинать новое дело – оно обречено на неудачу.
- Нельзя сажать растения, ведь они не будут расти и плодоносить.
- Запрещено отправляться 13 числа в дальнюю дорогу, а также в этот день лучше отказаться от управления авто.
- Не рекомендуется планировать на этот день свадьбу.
- Нельзя давать деньги в долг.
- Нельзя думать ни о чем-то дурном, стоя перед зеркалом.
- Запрещено веселье и выпивка.
Напомним, что с 10 мая, согласно астрологии, планета Меркурий стала ретроградной. Что можно и нельзя делать в этот период, "Телеграф" писал ранее.