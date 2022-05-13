П’ятниця 13 у травні: що категорично не можна робити в цей день, щоб не накликати лиха

З цим днем пов’язано дуже багато прикмет та забобонів.

П’ятниця 13-те — це один із наймістичніших днів на рік. Багато хто асоціює цей період з негативом, містикою та неприємностями, а деякі навпаки вважають цей день найщасливішим. Якщо ви людина забобонна, то вам необхідно знати, що бажано не робити в п’ятницю 13-те.

Екстрасенс Артем Верховцев на своїй сторінці в Інстаграм розповів, що причиною невдач цього дня є ставлення людей до цієї дати, а саме самонавіювання та страх. Тому, щоб уникнути негативу у п’ятницю 13-те, не бажано піддаватися тривожному настрою, а важливо думати лише про хороше.

Що не можна робити у п’ятницю 13-те

Не варто розпочинати нову справу – вона приречена на невдачу.

Не можна садити рослини, адже вони не будуть рости та плодити.

Заборонено вирушати 13 числа у далеку дорогу, а також у цей день краще відмовитись від керування авто.

Не рекомендується планувати весілля на цей день.

Не можна давати гроші у борг.

Не можна думати ні про що погане, стоячи перед дзеркалом.

Заборонені веселощі та випивка.

Нагадаємо, що з 10 травня, згідно з астрологією, планета Меркурій стала ретроградною. Що можна і не можна робити у цей період, "Телеграф" писав раніше.