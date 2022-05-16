Чем подкармливать морковь, чтобы был богатый урожай, а плоды были сочными

Несколько способов, которые широко используются опытными огородниками

Подкормка моркови – дело специфическое, существенно отличающееся, например, от подкормки огурцов. Морковь плохо растет на бедных почвах, поэтому ее необходимо подкармливать, чтобы она выросла большая и сладкая.

Как пишет jpbeergarden.com, опытные дачники предпочитают народные средства. Рассказываем, чем можно подкормить морковь.

Чем подкармливать морковь, чтобы был хороший урожай

Народные средства (неспециализированные подкормки) готовятся из отходов (пищевых, садовых), либо покупаются в обычном магазине или аптеке. Среди них:

Соль. Поваренная соль (хлорид натрия) помогает быстро раствориться в почве питательным веществам, поэтому морковь усваивает их целиком. После соления грядок морковь вырастает более сладкой.

Поваренная соль (хлорид натрия) помогает быстро раствориться в почве питательным веществам, поэтому морковь усваивает их целиком. После соления грядок морковь вырастает более сладкой. Дрожжи. Выделяет вещества, ускоряющие рост корнеплодов, усиливают активность полезных бактерий в почве.

Выделяет вещества, ускоряющие рост корнеплодов, усиливают активность полезных бактерий в почве. Древесная зола. Она содержит много полезных веществ (калий, кальций, железо, сера, магний, бор, фосфор). Эти вещества необходимы моркови в период созревания корнеплодов.

Она содержит много полезных веществ (калий, кальций, железо, сера, магний, бор, фосфор). Эти вещества необходимы моркови в период созревания корнеплодов. Йод . Увеличивает урожайность моркови, улучшает вкус и цвет корнеплодов.

. Увеличивает урожайность моркови, улучшает вкус и цвет корнеплодов. Настой крапивы. Содержит много азота, железа, а это обеспечивает растению крепкую густую листву, в результате чего корнеплоды получают достаточное питание.

Содержит много азота, железа, а это обеспечивает растению крепкую густую листву, в результате чего корнеплоды получают достаточное питание. Коровяк . Жидкий коровий навоз повышает содержание гумуса в почве и содержит необходимые для моркови вещества.

. Жидкий коровий навоз повышает содержание гумуса в почве и содержит необходимые для моркови вещества. Куриный помет. Повышает урожайность моркови благодаря входящим в него калия, азота, фосфора, магния.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать рассаду, чтобы получить небывалый урожай.