Чим підгодовувати моркву, щоб був багатий урожай, а плоди були соковитими

Декілька способів, які широко використовуються досвідченими городниками

Підживлення моркви — справа специфічна, що істотно відрізняється, наприклад, від підживлення огірків. Морква погано росте на бідних ґрунтах, тому її необхідно підгодовувати, щоб вона виросла велика та солодка.

Як пише jpbeergarden.com, досвідчені дачники надають перевагу народним засобам. Розповідаємо, чим можна підгодувати моркву.

Чим підгодовувати моркву, щоб був хороший урожай

Народні засоби (неспеціалізовані підживлення) готуються з відходів (харчових, садових) або купуються в звичайному магазині або аптеці. Серед них:

Сіль. Поварена сіль (хлорид натрію) допомагає швидко розчинитися в ґрунті поживним речовинам, тому морква засвоює їх повністю. Після соління грядок морква виростає солодшою.

Поварена сіль (хлорид натрію) допомагає швидко розчинитися в ґрунті поживним речовинам, тому морква засвоює їх повністю. Після соління грядок морква виростає солодшою. Дріжджі. Виділяє речовини, що прискорюють ріст коренеплодів, посилюють активність корисних бактерій у ґрунті.

Виділяє речовини, що прискорюють ріст коренеплодів, посилюють активність корисних бактерій у ґрунті. Деревна зола. Вона містить багато корисних речовин (калій, кальцій, залізо, сірка, магній, бор, фосфор). Ці речовини необхідні моркві під час дозрівання коренеплодів.

Вона містить багато корисних речовин (калій, кальцій, залізо, сірка, магній, бор, фосфор). Ці речовини необхідні моркві під час дозрівання коренеплодів. Йод . Збільшує врожайність моркви, покращує смак та колір коренеплодів.

. Збільшує врожайність моркви, покращує смак та колір коренеплодів. Настій кропиви. Містить багато азоту, заліза, а це забезпечує рослині міцне густе листя, внаслідок чого коренеплоди отримують достатнє харчування.

Містить багато азоту, заліза, а це забезпечує рослині міцне густе листя, внаслідок чого коренеплоди отримують достатнє харчування. Коров’як . Рідкий коров’ячий гній підвищує вміст гумусу в ґрунті та містить необхідні для моркви речовини.

. Рідкий коров’ячий гній підвищує вміст гумусу в ґрунті та містить необхідні для моркви речовини. Курячий послід. Підвищує врожайність моркви завдяки калію, азоту, фосфору, магнію, що входять до нього.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати розсаду, щоб отримати небувалий урожай.