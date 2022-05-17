Пелагея Заступница 17 мая: что категорически запрещено делать в этот день

Святую чтят как покровительницу невинных девушек, поэтому праздник и назвали "Заступницей"

Во вторник, 17 мая, согласно церковному календарю православная церковь почитает память мученицы Пелагеи Тарсийской, девы.

"Телеграф" рассказывает историю праздника, а также, какие запреты существуют 17 мая.

Пелагея Заступница 17 мая: история праздника

Пелагия жила в III веке в Тарсе, Малая Азия, в семье зажиточными язычников. Девушка была очень красивой и с хорошим образованием. "Гонитель христиан" император Диоклетиан решил выдать ее замуж за своего наследника. Но Пелагея втайне приняла христианскую веру и отказалась выйти замуж. Когда Диоклетиан увидел ее красоту, захотел сделать ее уже своей женой. Но девушка снова отказала, за что поплатилась своей жизнью. Это случилось в 287 году.

На Руси святую чтили как покровительницу и защитницу невинных девушек и птиц. Особенно ворон.

Пелагея Заступница 17 мая: что нельзя делать в этот день

Нельзя обижать птиц.

Нельзя разводить сплетни, говорить о других людях неправду.

Нельзя 17 мая делать подарки — это к печали и расстройствам.

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя ногти постригать, делать маникюр — можно здоровья лишиться.

Нельзя ругаться, ссориться, грубить.

Тем временем синоптики сообщили, что уже со вторника, 17 мая, небо над Украиной затянет тучами.