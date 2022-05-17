Пелагея Заступниця 17 травня: що категорично заборонено робити у цей день

Святу вшановують як покровительку невинних дівчат, тому свято і назвали "Заступницею"

У вівторок, 17 травня, згідно з церковним календарем православна церква вшановує пам’ять мучениці Пелагеї Тарсійської, діви.

"Телеграф" розповідає історію свята, а також які заборони існують 17 травня.

Пелагея Заступниця 17 травня: історія свята

Пелагія жила в III столітті в Тарсі, Мала Азія, в сім’ї заможних язичників. Дівчина була дуже гарною і з хорошою освітою. "Гонитель християн" імператор Діоклетіан вирішив видати її заміж за свого спадкоємця. Але Пелагея потай прийняла християнську віру і відмовилася вийти заміж. Коли Діоклетіан побачив її вроду, захотів зробити її вже своєю дружиною. Але дівчина знову відмовила, за що поплатилася своїм життям. Це сталося у 287 році.

На Русі святу шанували як покровительку та захисницю невинних дівчат та птахів. Особливо ворон.

Пелагея Заступниця 17 травня: що не можна робити в цей день

Не можна ображати птахів.

Не можна розводити плітки, говорити про інших людей неправду.

Не можна 17 травня робити подарунки — це до печалі та розладів.

Не можна відмовляти у допомозі.

Не можна нігті постригати, робити манікюр — можна позбутися здоров’я.

Не можна лаятись, сваритися, грубити.

Тим часом синоптики повідомили, що вже з вівторка, 17 травня, небо над Україною затягне хмарами.