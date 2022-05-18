Астролог рассказала, когда в Украине закончится война

Война с россией, по словам Перл, может завершится в марте следующего года подписанием не мирного договора, а акта, "похожего на капитуляцию" рф

Известный австралийский астролог Анжела Перл сделала свой прогноз о том, когда может закончиться война россии с Украиной. По ее мнению, это случится не раньше конца 2022 года.

Об этом она рассказала в эфире программы "Право на владу".

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Однако астролог преподнесла и позитивные новости. Так, она считает, что уже в 2023 году можно ждать возврата Донбасса, капитуляции россии (примерно в марте) и начала переговоров по Крыму, считает австралийский астролог с украинскими корнями Анжела Перл.

Астролог пояснила, что 5 июня Сатурн разворачивается и отступает назад, то есть начнутся процессы, которые помогут выгонять врага. Уже в конце лета люди будут массово возвращаться в свои дома, в освобожденные населенные пункты.

"Летом Сатурн разворачивается, и в июне будет идти еще раз, по тому же положению. Но это, как я понимаю, уже будут наши наступательные действия. Да, еще будут потери, еще будет сложно, еще будут серьезные бои. Но это мы будем выгонять врага" с территории Украины", — рассказывает Перл.

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Война с россией, по словам Перл, может завершится в марте следующего года подписанием не мирного договора, а акта, "похожего на капитуляцию" рф.

"Вся эта история началась на противостоянии двух планет — Сатурна и Урана. Сатурн — это планета консерватизма, всего старого, старой системы. Находится эта планета в знаке россии. И она в очень напряженном аспекте с Ураном. А Уран — это планета всего нового, молодого, планета воли. Она находится в знаке Украины. И вот это противостояние заканчивается в марте — где-то 8 числа. Не думаю, что будет называться мирный договор. Скорее, это будет похоже на капитуляцию", — рассказала астролог.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.

Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.