Как вывести жирное пятно с одежды: нужно всего 2 ингредиента
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Смесь с соком лимона и горчицей сработает как на цветной, так и на белой вещи
Каждый человек сталкивался с такой неприятной проблемой, как желтые, жирные пятна на одежде. Появляются они достаточно часто, а вот избавление от них вызывает затруднение.
О простом способе, благодаря которому можно быстро и легко вывести жирные пятна с цветных и белых вещей, пишет Ukr.Media.
Как вывести жирные пятна с одежды
Для этого нам понадобится всего одна смесь из двух ингредиентов — сока лимона (несколько капель) и горчицы (1 ч.л.). Ваша одежда снова засияет чистотой!
- Разведите горчицу с лимоном, чтобы получилась кашица, которую необходимо нанести на пятно до полного высыхания. Важно не тереть пятна щетками или губками, так вы только испортите ткань.
- Постирайте очищенную одежду в стиральной машине. Можно с другими вещами.
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