Як вивести жирну пляму з одягу: потрібно всього 2 інгредієнти

Суміш з соком лимона та гірчиці спрацює як на кольоровій, так і на білій речі

Кожна людина стикалася з такою неприємною проблемою, як жовті, жирні плями на одязі. З’являються вони досить часто, а ось порятунок від них викликає труднощі.

Про простий спосіб, завдяки якому можна швидко і легко вивести жирні плями з кольорових та білих речей, пише Ukr.Media.

Як вивести жирні плями з одягу

Для цього нам знадобиться лише одна суміш із двох інгредієнтів — соку лимона (кілька крапель) та гірчиці (1 ч.л.). Ваш одяг знову засяє чистотою!

Розведіть гірчицю з лимоном, щоб вийшла кашка, яку необхідно нанести на пляму до повного висихання. Важливо не терти плями щітками або губками, так ви тільки зіпсуєте тканину. Виперіть очищений одяг у пральній машині. Можна з іншими речами.

Раніше "Телеграф" писав, як вивести плями від трави на одязі.