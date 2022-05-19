Як вивести жирну пляму з одягу: потрібно всього 2 інгредієнти
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Суміш з соком лимона та гірчиці спрацює як на кольоровій, так і на білій речі
Кожна людина стикалася з такою неприємною проблемою, як жовті, жирні плями на одязі. З’являються вони досить часто, а ось порятунок від них викликає труднощі.
Про простий спосіб, завдяки якому можна швидко і легко вивести жирні плями з кольорових та білих речей, пише Ukr.Media.
Як вивести жирні плями з одягу
Для цього нам знадобиться лише одна суміш із двох інгредієнтів — соку лимона (кілька крапель) та гірчиці (1 ч.л.). Ваш одяг знову засяє чистотою!
- Розведіть гірчицю з лимоном, щоб вийшла кашка, яку необхідно нанести на пляму до повного висихання. Важливо не терти плями щітками або губками, так ви тільки зіпсуєте тканину.
- Виперіть очищений одяг у пральній машині. Можна з іншими речами.
Раніше "Телеграф" писав, як вивести плями від трави на одязі.