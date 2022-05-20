Как вернуть яркость выцветшим вещам: средство есть на каждой кухне

Этот способ поможет сделать ваши вещи вновь яркими, а также поможет справиться со сложными пятнами.

Мы уже разобрались, как сделать так, чтобы вещи после стирки не тускнели, а что же делать, если одежда выгорела на солнце? Сразу на ум приходит два варианта: выбросить или отправить "доживать" вещь на даче. Однако прежде чем идти на "кардинальные меры", можно попробовать вернуть утраченный цвет вашей одежде.

Для того чтобы вернуть былую яркость вашим вещам, необязательно покупать дорогие средства бытовой химии, нужно лишь взять на кухне немного соды и горчицы, пишет belnovosti.

Как вернуть яркость выцветшим на солнце вещам

Чтобы восстановить цвет, вещи нужно замочить в растворе из соды, горчицы и лимонного сока (сок нужен для активации средства). 100 гр соды, 2 столовые ложки горчичного порошка и 100 гр лимонного сока смешайте в одной емкости и добавьте 5 литров горячей воды.

Хорошенько размешайте и замочите одежду. Оставьте вещи в растворе на 40 минут, а после постирайте их в стиральной машинке, только не добавляйте никаких кондиционеров или ополаскивателей.

Отметим, что этот метод также поможет вернуть мягкость и яркость махровым полотенцам. Схема стирки такая же.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что делать, чтобы стиральная машинка не "скакала" во время стирки и отжима.