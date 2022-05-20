Як повернути яскравість вицвілим речам: засіб є на кожній кухні

Цей спосіб допоможе зробити ваші речі знов яскравими, а також допоможе впоратися зі складними плямами.

Ми вже розібралися, як зробити так, щоб речі після прання не тьмяніли, а що робити, якщо одяг вигорів на сонці? Відразу на думку спадає два варіанти: викинути або відправити "доживати" річ на дачі. Однак перш ніж йти на "кардинальні заходи", можна спробувати повернути втрачений колір вашому одязі.

Для того, щоб повернути колишню яскравість вашим речам, необов’язково купувати дорогі засоби побутової хімії, потрібно лише взяти на кухні трохи соди та гірчиці, пише belnovosti.

Як повернути яскравість речам, що вицвіли на сонці

Щоб відновити колір, речі потрібно замочити у розчині із соди, гірчиці та лимонного соку (сік потрібен для активації засобу). 100 гр соди, 2 столові ложки гірчичного порошку та 100 гр лимонного соку змішайте в одній місткості та додайте 5 літрів гарячої води.

Добре розмішайте і замочіть одяг. Залиште речі в розчині на 40 хвилин, а потім виперіть їх у пральній машинці, тільки не додавайте жодних кондиціонерів або ополіскувачів.

Зазначимо, що цей метод також допоможе повернути м’якість та яскравість махровим рушникам. Схема прання така сама.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити, щоб пральна машинка не "скакала" під час прання та віджиму.