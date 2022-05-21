День памяти Иоанна Богослова 21 мая: что категорически запрещено делать в этот праздник

В этот день не рекомендуется выполнять тяжелую работу и сквернословить

В эту субботу, 21 мая, православная церковь, согласно церковному календарю, почитает память святого Иоанна Богослова – одного из самых любимых учеников Иисуса Христа.

"Телеграф" рассказывает историю праздника, а также, какие запреты существуют 21 мая.

День памяти Иоанна Богослова 21 мая: история праздника

Иоанн Богослов — один из двенадцати апостолов, сын Зеведея и Соломии, а также брат апостола Иакова и любимец Христа. Именно ему Иисус поручил заботиться о Деве Марии после своей смерти.

Богословом Иоанна назвали потому, что в Евангелии он называет Иисуса Христа Словом Божьим. Существует вероятность того, что Иоанн Богослов и Иоанн Евангелист, написавший одно из Евангелий, Откровение и Послание, могут быть тем же человеком.

День памяти Иоанна Богослова 21 мая: что нельзя делать в этот день

В праздник запрещено ругаться, сквернословить и желать другим зла.

Лучше воздержаться 21 мая от тяжелой работы.

В этот день нельзя вести себя шумно.

Не желательно смотреть развлекательные передачи.

Запрещено желать кому-то зла или планировать месть.

Нельзя гадать и обращаться к экстрасенсам.

Напомним, что 27 мая в большинстве украинских школ прозвучит последний звонок. Поздравления с окончанием учебного года в 2022 году "Телеграф" публиковал ранее.