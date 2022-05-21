День пам’яті Іоанна Богослова 21 травня: що категорично заборонено робити у це свято

Цього дня не рекомендується виконувати важку роботу та лихословити

Цієї суботи, 21 травня, православна церква, згідно з церковним календарем, шанує пам’ять святого Іоанна Богослова – одного з найулюбленіших учнів Ісуса Христа.

"Телеграф" розповідає історію свята, а також які заборони існують 21 травня.

День пам’яті Іоанна Богослова 21 травня: історія свята

Іоанн Богослов — один із дванадцяти апостолів, син Зеведея та Соломії, а також брат апостола Якова та улюбленець Христа. Саме йому Ісус доручив дбати про Діву Марію після своєї смерті.

Богословом Іоанна назвали тому, що в Євангелії він називає Ісуса Христа Словом Божим. Існує ймовірність того, що Іван Богослов і Іван Євангеліст, який написав одне з Євангелій, Об’явлення і Послання, можуть бути тією самою людиною.

День пам’яті Іоанна Богослова 21 травня: що не можна робити цього дня

У свято заборонено лаятись, лихословити та бажати іншим зла.

Краще утриматися 21 травня від важкої роботи.

У цей день не можна поводитися шумно.

Не бажано дивитись розважальні передачі.

Заборонено бажати комусь зла чи планувати помсту.

Не можна ворожити та звертатися до екстрасенсів.

Нагадаємо, що 27 травня у більшості українських шкіл прозвучить останній дзвінок. Привітання із закінченням навчального року у 2022 році "Телеграф" публікував раніше.