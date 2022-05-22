Перенесение мощей Николая Чудотворца 22 мая: что категорически нельзя делать в этот день

В этот день запрещено стричься и купаться в водоемах

В это воскресенье, 22 мая, согласно церковному календарь, православная церковь чтит память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая Чудотворца, или Угодника. Другие названия праздника: "Николай летний", "Николай теплый", "Николай травной".

"Телеграф" рассказывает историю праздника, а также, какие запреты существуют 21 мая.

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Перенесение мощей Николая Чудотворца 22 мая: что за дата

Впервые этот праздник был установлен папой Урбаном II в XI веке. Именно 22 мая мощи Святого Николая перенесли из Ликии в итальянский город Бар. Здесь Николай Чудотворец является таким же почитаемым святым, как и в Украине.

Святитель Николай является покровителем детей, моряков, купцов. Также он считается покровителем лошадей и святым, никогда не отказывающим в просьбе.

Перенесение мощей Николая Чудотворца 22 мая: что нельзя делать в этот день

Нельзя стричься на Николая Чудотворца.

В этот день был запрет брать в руки ножницы.

Ко Дню Святого Николая нельзя иметь долг, иначе не будет финансового успеха весь год.

Пытались не купаться у водоемах до 22 мая, поскольку это считалось большим грехом.

В этот день запрещено есть мясо, особенно конину.

Стоить отметить, что погода в Украине в воскресенье, 22 мая, будет особенно дождливой.