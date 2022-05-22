Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що категорично не можна робити у цей день

Цього дня заборонено стригтися та купатися у водоймах

Цієї неділі, 22 травня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколи Чудотворця, або Угодника. Інші назви свята: "Микола літній", "Микола теплий", "Микола травний".

"Телеграф" розповідає історію свята, а також, які заборони існують 21 травня.

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Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що за дата

Вперше це свято було встановлено папою Урбаном ІІ у ХІ столітті. Саме 22 травня мощі Святого Миколая перенесли з Лікії до італійського міста Бар. Тут Миколай Чудотворець є таким же шанованим святим, як і в Україні.

Святитель Миколай є покровителем дітей, моряків, купців. Також він вважається покровителем коней і святим, що ніколи не відмовляє у проханні.

Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що не можна робити у цей день

Не можна стригтися на Миколу Чудотворця.

Цього дня була заборона брати до рук ножиці.

До Дня Святого Миколая не можна мати борг, бо інакше не буде фінансового успіху весь рік.

Намагалися не купатися у водоймах 22 травня, оскільки це вважалося великим гріхом.

У цей день заборонено їсти м’ясо, особливо конину.

Варто зазначити, що погода в Україні у неділю, 22 травня, буде особливо дощовою.