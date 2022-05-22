Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що категорично не можна робити у цей день
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Цього дня заборонено стригтися та купатися у водоймах
Цієї неділі, 22 травня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколи Чудотворця, або Угодника. Інші назви свята: "Микола літній", "Микола теплий", "Микола травний".
"Телеграф" розповідає історію свята, а також, які заборони існують 21 травня.
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Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що за дата
Вперше це свято було встановлено папою Урбаном ІІ у ХІ столітті. Саме 22 травня мощі Святого Миколая перенесли з Лікії до італійського міста Бар. Тут Миколай Чудотворець є таким же шанованим святим, як і в Україні.
Святитель Миколай є покровителем дітей, моряків, купців. Також він вважається покровителем коней і святим, що ніколи не відмовляє у проханні.
Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що не можна робити у цей день
- Не можна стригтися на Миколу Чудотворця.
- Цього дня була заборона брати до рук ножиці.
- До Дня Святого Миколая не можна мати борг, бо інакше не буде фінансового успіху весь рік.
- Намагалися не купатися у водоймах 22 травня, оскільки це вважалося великим гріхом.
- У цей день заборонено їсти м’ясо, особливо конину.
Варто зазначити, що погода в Україні у неділю, 22 травня, буде особливо дощовою.