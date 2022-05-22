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Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що категорично не можна робити у цей день

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Перенесення мощів Миколи Чудотворця 2022
Перенесення мощів Миколи Чудотворця 2022

Цього дня заборонено стригтися та купатися у водоймах

Цієї неділі, 22 травня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять перенесення мощей святителя і чудотворця Миколи Чудотворця, або Угодника. Інші назви свята: "Микола літній", "Микола теплий", "Микола травний".

"Телеграф" розповідає історію свята, а також, які заборони існують 21 травня.

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Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що за дата

Вперше це свято було встановлено папою Урбаном ІІ у ХІ столітті. Саме 22 травня мощі Святого Миколая перенесли з Лікії до італійського міста Бар. Тут Миколай Чудотворець є таким же шанованим святим, як і в Україні.

Святитель Миколай є покровителем дітей, моряків, купців. Також він вважається покровителем коней і святим, що ніколи не відмовляє у проханні.

Перенесення мощів Миколи Чудотворця 22 травня: що не можна робити у цей день

  • Не можна стригтися на Миколу Чудотворця.
  • Цього дня була заборона брати до рук ножиці.
  • До Дня Святого Миколая не можна мати борг, бо інакше не буде фінансового успіху весь рік.
  • Намагалися не купатися у водоймах 22 травня, оскільки це вважалося великим гріхом.
  • У цей день заборонено їсти м’ясо, особливо конину.

Варто зазначити, що погода в Україні у неділю, 22 травня, буде особливо дощовою.

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#Свята #Заборони #Микола Чудотворець