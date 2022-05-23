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Как легко устранить засор в раковине: нужен всего один ингредиент

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Как прочистить засор в раковине Новость обновлена 23 мая 2022, 16:06
Как прочистить засор в раковине

От засора, а также неприятного запаха, не останется и следа

Периодически каждый человек сталкивается с проблемой как устранить засор и избавиться от жирного налета в кухонной раковине. Обычно с этим прекрасно справляются сантехники, однако неприятную проблему можно решить и собственными силами.

Если вы хотите сделать это без лишних хлопот, пишет Ukr.Media, стоит воспользоваться всего одним ингредиентом — таблетками для посудомоечной машины.

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Как устранить засор и жирный налет в раковине

  1. 5 таблеток для посудомоечной машины залейте двумя чайниками кипятка.
  2. Перелейте все в раковину, дождитесь пока вода стечет. Оставьте в таком виде на ночь на 6 часов. Не пользуйтесь раковиной на протяжении этого времени.
  3. На следующий день налейте полную раковину горячей воды из-под крана.
  4. Дождитесь, пока она стечет, смыв остатки чистящего раствора в трубах.

Ранее "Телеграф" объяснял, как легко и эффективно отмыть жирную посуду в холодной воде.

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