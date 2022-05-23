Как легко устранить засор в раковине: нужен всего один ингредиент
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От засора, а также неприятного запаха, не останется и следа
Периодически каждый человек сталкивается с проблемой как устранить засор и избавиться от жирного налета в кухонной раковине. Обычно с этим прекрасно справляются сантехники, однако неприятную проблему можно решить и собственными силами.
Если вы хотите сделать это без лишних хлопот, пишет Ukr.Media, стоит воспользоваться всего одним ингредиентом — таблетками для посудомоечной машины.
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Как устранить засор и жирный налет в раковине
- 5 таблеток для посудомоечной машины залейте двумя чайниками кипятка.
- Перелейте все в раковину, дождитесь пока вода стечет. Оставьте в таком виде на ночь на 6 часов. Не пользуйтесь раковиной на протяжении этого времени.
- На следующий день налейте полную раковину горячей воды из-под крана.
- Дождитесь, пока она стечет, смыв остатки чистящего раствора в трубах.
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