Як легко усунути засмічення у раковині: потрібен лише один інгредієнт

Від засмічення, а також неприємного запаху, не залишиться і сліду

Періодично кожна людина стикається з проблемою як усунути засмічення та позбутися жирного нальоту в кухонній раковині. Зазвичай із цим чудово справляються сантехніки, проте неприємну проблему можна вирішити й власними силами.

Якщо ви хочете зробити це без зайвого клопоту, пише Ukr.Media, варто скористатися лише одним інгредієнтом — таблетками для посудомийної машини.

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Як усунути засмічення та жирний наліт у раковині

5 таблеток для посудомийної машини залийте двома чайниками окропу. Перелийте все в раковину, дочекайтеся, поки вода стече. Залишіть у такому вигляді на ніч на 6 годин. Не використовуйте раковину протягом цього часу. Наступного дня налийте повну раковину гарячої води з-під крана. Дочекайтеся, поки вона стече, змивши залишки чистячого розчину в трубах.

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