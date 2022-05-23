Як легко усунути засмічення у раковині: потрібен лише один інгредієнт
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Від засмічення, а також неприємного запаху, не залишиться і сліду
Періодично кожна людина стикається з проблемою як усунути засмічення та позбутися жирного нальоту в кухонній раковині. Зазвичай із цим чудово справляються сантехніки, проте неприємну проблему можна вирішити й власними силами.
Якщо ви хочете зробити це без зайвого клопоту, пише Ukr.Media, варто скористатися лише одним інгредієнтом — таблетками для посудомийної машини.
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Як усунути засмічення та жирний наліт у раковині
- 5 таблеток для посудомийної машини залийте двома чайниками окропу.
- Перелийте все в раковину, дочекайтеся, поки вода стече. Залишіть у такому вигляді на ніч на 6 годин. Не використовуйте раковину протягом цього часу.
- Наступного дня налийте повну раковину гарячої води з-під крана.
- Дочекайтеся, поки вона стече, змивши залишки чистячого розчину в трубах.
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