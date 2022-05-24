Как ухаживать за яблоней в конце мая, чтобы получить большой урожай
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Рассказываем, как ухаживать за фруктовім деревом за несколько дней до начала лета
Хотя считается, что яблоня, как и виноград, не требует к себе повышенного внимания, на самом деле, чтобы получить большие плоды, принято проводить большинство процедур. Это не только прививки и обработки от паразитов, но и другие важные вещи, которые можно провести даже в конце весны.
Об этом пишет Ukr.Media.
Как повысить урожайность яблони
- Яблони необходим в такое время активный полив. Взрослому дереву может понадобиться до 15 ведер воды, но после процедуры почву лучше разрыхлить.
- Подкормка. Принято производить в период созревания листьев, но можно и позже. Вносить можно азот, калий и фосфор.
- Обработка от грибка, паразитов и болезней. Если забыли сделать эту процедуру до распускания листьев, то ее можно провести и сейчас. Разрешается использовать химические средства, а затем только органику.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если яблони не дают урожая.