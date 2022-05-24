Як доглядати за яблунею наприкінці травня, щоб отримати великий урожай
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Розповідаємо, як доглядати за фруктовим деревом за кілька днів до початку літа
Хоча вважається, що яблуня, як і виноград, не вимагає до себе підвищеної уваги, насправді щоб отримати великі плоди, прийнято проводити більшість процедур. Це не тільки щеплення та обробка від паразитів, але й інші важливі речі, які можна провести навіть наприкінці весни.
Про це пише Ukr. Media.
Як підвищити врожайність яблуні
- Яблуні необхідний активний полив. Дорослому дереву може знадобитися до 15 відер води, але після процедури ґрунт краще розпушити.
- Підживлення. Прийнято робити під час дозрівання листя, але можна пізніше. Вносити можна азот, калій та фосфор.
- Обробка від грибка, паразитів та хвороб. Якщо забули зробити цю процедуру до розпускання листя, її можна провести й зараз. Дозволяється використовувати хімічні засоби, а потім лише органіку.
Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо яблуні не дають урожаю.