Рус

Як доглядати за яблунею наприкінці травня, щоб отримати великий урожай

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
134
Як підвищити врожайність яблуні
Як підвищити врожайність яблуні

Розповідаємо, як доглядати за фруктовим деревом за кілька днів до початку літа

Хоча вважається, що яблуня, як і виноград, не вимагає до себе підвищеної уваги, насправді щоб отримати великі плоди, прийнято проводити більшість процедур. Це не тільки щеплення та обробка від паразитів, але й інші важливі речі, які можна провести навіть наприкінці весни.

Про це пише Ukr. Media.

Як підвищити врожайність яблуні

  1. Яблуні необхідний активний полив. Дорослому дереву може знадобитися до 15 відер води, але після процедури ґрунт краще розпушити.
  2. Підживлення. Прийнято робити під час дозрівання листя, але можна пізніше. Вносити можна азот, калій та фосфор.
  3. Обробка від грибка, паразитів та хвороб. Якщо забули зробити цю процедуру до розпускання листя, її можна провести й зараз. Дозволяється використовувати хімічні засоби, а потім лише органіку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо яблуні не дають урожаю.

Теги:
#Яблука #Сад #Яблуня #Город