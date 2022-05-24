Як доглядати за яблунею наприкінці травня, щоб отримати великий урожай

Розповідаємо, як доглядати за фруктовим деревом за кілька днів до початку літа

Хоча вважається, що яблуня, як і виноград, не вимагає до себе підвищеної уваги, насправді щоб отримати великі плоди, прийнято проводити більшість процедур. Це не тільки щеплення та обробка від паразитів, але й інші важливі речі, які можна провести навіть наприкінці весни.

Про це пише Ukr. Media.

Як підвищити врожайність яблуні

Яблуні необхідний активний полив. Дорослому дереву може знадобитися до 15 відер води, але після процедури ґрунт краще розпушити. Підживлення. Прийнято робити під час дозрівання листя, але можна пізніше. Вносити можна азот, калій та фосфор. Обробка від грибка, паразитів та хвороб. Якщо забули зробити цю процедуру до розпускання листя, її можна провести й зараз. Дозволяється використовувати хімічні засоби, а потім лише органіку.

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Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо яблуні не дають урожаю.