Грозит потеря территорий? Астролог предупредила о сложном периоде для Украины

Астролог сделала не радужный прогноз для Украины

Астролог Анна Ефремова составила прогноз о дальнейше судьбе Украины в войне и предсказала возможную потерю территорий.

Такой прогноз она опубликовала в своем "Телеграм-канале.

"С 22 мая включится неблагоприятная комбинация. В Украине, которая, предвещает потерю земли, определенной территории, по вынужденным обстоятельствам. Будет она активна до февраля 2023. Но это не значит что ситуация по всей стране будет одинаковой. Такая же включалась в 2014 года произошла ситуация с Крымом и Частью Донецкой и Луганской областей", — пишет астролог.

Ефремова отмечает, что скоро такая ситуация будет активна вновь.

"Самый главный сценарий начнет проигрываться после мая 2022 и он несет для Украины риски потерять территории в официальном формате. Сейчас Активен Сатурн и он не спрашивает, хочешь ты чего то или нет, он принуждает тебя согласиться с определенной ситуацией по сфере дома где находится. Сатурн расположен в 12-м доме ( дом потерь) вместе с 4-м домом (земля). При этом не важно, что ты предпринимаешь или не предпринимаешь. Это мощная энергия которая будет действовать в независимости от желаний и поступков человека. Сатурн ретрограден, т.е он вернет ситуацию которая уже когда-то была, а была она в 2014. Только в этот раз все масштабней", — резюмировала астролог.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.