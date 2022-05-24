Как собрать с яблонь и груш большой урожай: работающий способ

Азотные удобрения помогут вам собрать хороший урожай с яблонь и груш

Для того, чтобы яблони и груши давали большой урожай, необходимо правильно за ними ухаживать. Например, очень важно вовремя обработать яблони от плодожорки, чтобы защитить деревья. Кроме того, грушам и яблоням необходима правильная подкормка, для того чтобы урожай был большим.

Как правильно удобрять яблони и груши для увелечения урожая рассказывает Telegram-канал "Мой урожай".

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Итак, по информации профильного медиа, исправить ситуацию помогут азотные удобрения. Чтобы ускорить плодоношение яблонь и груш, вносить их надо дважды:

в начале роста побегов – 40 – 50 г на приствольный круг молодой яблони;

перед окончанием роста побегов (в конце июня) – 80 – 120 г на приствольный круг.

Подойдут аммиачная селитра. Но помните: это очень высокая доза и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя. Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить, отмечает издание.

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