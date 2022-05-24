Як зібрати з яблунь та груш великий урожай: дієвий спосіб

Азотні добрива допоможуть вам зібрати хороший урожай з яблунь та груш

Для того, щоб яблуні та груші давали великий урожай, необхідно правильно за ними доглядати. Наприклад, дуже важливо вчасно обробити яблуні від плодожерки, щоб захистити дерева. Крім того, грушам та яблуням необхідна правильна підкормка, для того щоб урожай був великим.

Як правильно удобрювати яблуні та груші для збільшення врожаю розповідає Telegram-канал "Мій урожай".

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Отже, за інформацією профільного медіа, виправити ситуацію допоможуть азотні добрива. Щоб прискорити плодоношення яблунь та груш, вносити їх треба двічі:

на початку зростання пагонів – 40 – 50 г на приствольне коло молодої яблуні;

перед закінченням зростання пагонів (наприкінці червня) – 80 – 120 г на приствольне коло.

Підійде аміачна селітра. Але пам’ятайте: це дуже висока доза і вносити таку кількість добрив у суху землю не можна. Її треба спочатку полити, потім внести добрива, а потім знову полити, зазначає видання.

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