Епифанов день 25 мая: что запрещено делать в этот праздник

В народе праздник получил название "Рябиновка"

В среду, 25 мая, в православной церкви, согласно церковному календарю, чтят память святителя Епифания Кипрского, епископа, который обладал даром чудотворений. В народе в честь рябины праздник получил название "Рябиновка".

"Телеграф" рассказывает историю праздника, а также, какие запреты существуют 25 мая.

Епифанов день 25 мая: история праздника

Епифаний проживал в Финикии (современный Ливан), был хорошо образован. Принял христианство и поселился в монастыре, там он много молился и переписывал книги. После этого Епифаний уединился в пустыне, где впоследствии создал монастырь. Спустя годы Епифания возвели в сан епископа. До конца жизни святой помогал обездоленным.

В этот день в народе почитали рябину. Верили, что она уберегает от пожара, от злых духов, дурного глаза. Однако просто так ломать рябину запрещалось, иначе на семью могли обрушиться нескончаемые беды.

Епифанов день 25 мая: что нельзя делать в этот праздник

Не желательно доставать из шкафа одежду черного цвета. В этот день она считалась траурной.

Запрещено распивать алкогольные напитки. В противном случае вселятся злые духи, которые будут провоцировать на плохие поступки.

Нельзя, чтобы посуда и другая кухонная утварь была грязная — суеверия сулят хозяевам различные травмы.

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