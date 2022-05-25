Єпіфанів день 25 травня: що заборонено робити у це свято

У народі свято отримало назву "Горобинівка"

У середу, 25 травня, в православній церкві, згідно з церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Єпіфанія Кіпрського, єпископа, який мав дар чудотворень. У народі на честь горобини свято отримало назву "Горобинівка".

"Телеграф" розповідає історію свята, а також які заборони існують 25 травня.

Єпіфанів день 25 травня: історія свята

Єпіфаній проживав у Фінікії (сучасний Ліван), був добре освідчений. Прийняв християнство і оселився в монастирі, там багато молився і переписував книги. Після цього Єпіфаній усамітнився у пустелі, де згодом створив монастир. Через роки Єпифанія звели на сан єпископа. До кінця життя святий допомагав знедоленим.

Наші пращури у цей день вшановували горобину. Вірили, що вона захищає від пожежі, від злих духів, поганого ока. Однак просто так ламати горобину заборонялося, інакше на сім’ю могли звалитися нескінченні лиха.

Єпіфанів день 25 травня: що не можна робити у це свято

Не бажано діставати з шафи одяг чорного кольору. Цього дня він вважався жалобною.

Заборонено розпивати алкогольні напої. В іншому випадку вселяться злі духи, які провокуватимуть на погані вчинки.

Не можна, щоб посуд та інше кухонне начиння було брудне — забобони обіцяють господарям різні травми.

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначаються в Україні в червні 2022 року.