Как отмыть желтую ванну: дешевое средство сработает на отлично

Сделать эффективное чистящее средство можно самостоятельно

Ванна требует особого ухода так же как и кухонная раковина. Если не поддерживать ее чистоту, со временем она может потерять первичную белоснежность, покрыться пятнами ржавчины и известковыми отложениями. Избавиться от желтизны ванны можно самостоятельно, просто приготовив смесь из недорогих ингредиентов.

Отчистить ванну с легкостью можно с помощью смеси соды и перекиси водорода, пишет Ukr.Media.

Как отмыть желтую ванну с помощью соды и перекиси водорода

Смешиваем соду и перекись водорода в таком соотношении, чтобы получилась чистящая паста. Берем достаточное количество соды на чистку целой ванны, а затем постепенно добавляем аптечную перекись водорода, перемешивая с содой. Наносим губкой пасту на всю ванну. Немного натираем и оставляем на 15-20 минут. Затем смываем водой из-под крана.

Стоит знать, что такой способ не подходит для акриловых ванн.

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