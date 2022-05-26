Як відмити жовту ванну: дешевий засіб спрацює на відмінно

Зробити ефективний очисний засіб можна самостійно

Ванна вимагає особливого догляду так само як і кухонна раковина. Якщо не підтримувати її чистоту, з часом вона може втратити первинну білість, покритися плямами іржі та вапняними відкладами. Позбутися жовтизни ванни можна самостійно, просто приготувавши суміш з недорогих інгредієнтів.

Відчистити ванну з легкістю можна за допомогою суміші соди та перекису водню, пише Ukr.Media.

Як відмити жовту ванну за допомогою соди та перекису водню

Змішуємо соду і перекис водню в такому співвідношенні, щоб вийшла очисна паста. Беремо достатню кількість соди на чищення цілої ванни, а потім поступово додаємо аптечний перекис водню, перемішуючи із содою. Наносимо губкою пасту на всю ванну. Трохи тремо і залишаємо на 15-20 хвилин. Потім змиваємо водою з-під крана.

Варто знати, що такий спосіб не підходить для акрилових ванн.

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