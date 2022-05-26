Зачем обрезать листья на огурцах: момент, который упускают даже опытные дачники

Без удаления листовых пластинок точно не обойтись

Сложно представить себе дачный участок без аккуратной грядки огурцов. Однако при их выращивании у дачников иногда возникает вопрос, для чего обрезать листья огурцов и так ли это необходимо для того, чтобы получить хороший урожай.

О том, что наличие большого количества листьев на огуречных кустах приводит к неравномерному распределению питательных веществ и появлению риска развития недугов у культуры, пишет belnovosti.

Когда обрезать листву на огурцах в теплице

Обрезать листья следует в то время, когда кустарник начинает упираться в верхнюю часть теплицы.

Как обрезать листву

Убираем листовые пластинки, которые находятся в нижней части растения: ближе всего к почве. Скорее всего, они будут желтыми. Убираем несколько листьев на участках формирования пасынков.

Стоит добавить, что обрезать нужно также и усы огурцов. Желательно не забывать и про самую высокую часть ("макушку") огородной культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкармливать огурцы, чтобы получить обильный урожай.