Навіщо обрізати листя на огірках: момент, який упускають навіть досвідчені дачники

Без видалення листових пластинок точно не обійтися

Складно уявити собі дачну ділянку без акуратної грядки огірків. Однак при їх вирощуванні у дачників іноді виникає питання, навіщо обрізати листя огірків і чи це так необхідно для того, щоб отримати хороший урожай.

Про те, що наявність великої кількості листя на огіркових кущах призводить до нерівномірного розподілу поживних речовин та появи ризику недуг у культури, пише belnovosti.

Коли обрізати листя на огірках у теплиці

Обрізати листя слід у той час, коли чагарник починає упиратися у верхню частину теплиці.

Як обрізати листя

Видаляємо листові пластинки, які знаходяться в нижній частині рослини: найближче до ґрунту. Найімовірніше, вони будуть жовтими. Видаляємо кілька листків на ділянках формування пасинків.

Варто додати, що обрізати потрібно також і вуса огірків. Бажано не забувати й про найвищу частину ("маківку") городньої культури.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодовувати огірки, щоб отримати рясний урожай.