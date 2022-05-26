Навіщо обрізати листя на огірках: момент, який упускають навіть досвідчені дачники
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Без видалення листових пластинок точно не обійтися
Складно уявити собі дачну ділянку без акуратної грядки огірків. Однак при їх вирощуванні у дачників іноді виникає питання, навіщо обрізати листя огірків і чи це так необхідно для того, щоб отримати хороший урожай.
Про те, що наявність великої кількості листя на огіркових кущах призводить до нерівномірного розподілу поживних речовин та появи ризику недуг у культури, пише belnovosti.
Коли обрізати листя на огірках у теплиці
Обрізати листя слід у той час, коли чагарник починає упиратися у верхню частину теплиці.
Як обрізати листя
- Видаляємо листові пластинки, які знаходяться в нижній частині рослини: найближче до ґрунту. Найімовірніше, вони будуть жовтими.
- Видаляємо кілька листків на ділянках формування пасинків.
Варто додати, що обрізати потрібно також і вуса огірків. Бажано не забувати й про найвищу частину ("маківку") городньої культури.
Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодовувати огірки, щоб отримати рясний урожай.