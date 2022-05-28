Можно ли мыльной водой поливать огород: важное правило, которое должен знать каждый дачник
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При неправильном использовании такой воды, можно навредить растениям.
Мыло — достаточно полезная вещь в огороде, главное правильно знать как его использовать. К примеру, душистые обмылки могут стать хорошим средством от вредителей, а мыльная вода — хорошим удобрением.
Как же правильно поливать мылом грядки, пишет belnovosti.
Польза и вред полива огорода мыльной водой
Поливать мыльной водой грядки можно, главное делать это правильно, чтобы не погубить растения:
- Во-первых, такой полив оправдан только в том случае, если нужно снизить кислотность почвы. Есть немало культур, которые не любят кислые почвы.
- Во-вторых, использовать можно только обычное хозяйственное мыло.
Как правильно готовить мыльный раствор
Обычное хозяйственное мыло (100-200 г) измельчите и разведите в 10 л воды, и полейте растения. Однако такую обработку нельзя проводить чаще, чем раз в две недели, потому, что может произойти защелачивание почвы, что не только навредит растениям.
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