Чи можна мильною водою поливати город: важливе правило, яке має знати кожен дачник

При неправильному використанні такої води можна нашкодити рослинам.

Мило — досить корисна річ на городі, головне правильно знати, як його використовувати. Наприклад, запашні обмилки можуть стати гарним засобом від шкідників, а мильна вода – гарним добривом.

Як правильно поливати милом грядки, пише belnovosti.

Користь та шкода поливу городу мильною водою

Поливати мильною водою грядки можна, головне робити це правильно, щоб не занапастити рослини:

По-перше, такий полив виправданий лише в тому випадку, якщо потрібно знизити кислотність ґрунту. Є чимало культур, які не люблять кислих ґрунтів.

По-друге, використовувати можна лише звичайне господарське мило.

Як правильно готувати мильний розчин

Звичайне господарське мило (100-200 г) подрібніть і розведіть у 10 л води, і полийте рослини. Однак таку обробку не можна проводити частіше, ніж раз на два тижні, тому що може статися залуження ґрунту, що не тільки зашкодить рослинам.

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