Зачем добавлять растительное масло во время стирки кухонных полотенец: результат вас удивит

Необъяснимо, но факт: жирное масло поможет отбелить кухонные полотенца.

Кухонное полотенце за свою "жизнь" переживает многое — это и грязь, и жир, и все, что еще может быть на кухне. В результате они быстро загрязняются и теряют свой первоначальный вид, что также портит внешний вид и самой кухни. Вроде как выход простой: просто заменить полотенца, но ведь можно и не тратиться, и просто отбелить старые.

Как это сделать с помощью растительного масла, пишет belnovosti.

Как отбелить кухонные полотенца

Способ отбеливания полотенец с помощью растительного масла — эффективен и проверен многими хозяйками, поэтому использовать его можно без сомнений. Для такой стирки вскипятите 5 литров воды, добавьте столовую ложку сухого отбеливателя, 2-3 ложки стирального порошка и ложку растительного масла. Все это хорошенько перемешайте.

Грязные полотенца замочите в холодной воде, а затем положите их в горячий раствор и оставьте на ночь. После замачивания полотенца постирайте в стиральной машинке.

Более того, такой метод подходит и для стирки детских вещей, чтобы вывести пятна от молока.

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