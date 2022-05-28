Навіщо додавати олію під час прання кухонних рушників: результат вас здивує

Незрозуміло, але факт: жирна олія допоможе відбілити кухонні рушники.

Кухонний рушник за своє "життя" переживає багато чого — це і бруд, і жир, і все, що ще може бути на кухні. В результаті вони швидко забруднюються і втрачають свій первісний вигляд, що псує зовнішній вигляд і самої кухні. Начебто вихід простий: просто замінити рушники, але можна і не витрачатися, і просто відбілити старі.

Як це зробити за допомогою рослинної олії, пише belnovosti.

Як відбілити кухонні рушники

Спосіб відбілювання рушників за допомогою олії — ефективний і перевірений багатьма господинями, тому використовувати його можна без сумнівів. Для такого прання закип’ятіть 5 літрів води, додайте столову ложку сухого відбілювача, 2-3 ложки прального порошку та ложку олії. Все це добре перемішайте.

Брудні рушники замочіть у холодній воді, а потім покладіть їх у гарячий розчин та залиште на ніч. Після замочування рушника виперіть у пральній машинці.

На додаток, такий метод підходить і для прання дитячих речей, щоб вивести плями від молока.

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