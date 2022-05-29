Как без проблем очистить яйцо от скорлупы за несколько секунд: полезный лайфхак

Способ, который поможет избежать "приклеивания" скорлупы к белку.

Яйца, особенно вареные, – это достаточно распространенный продукт и незаменимый ингредиент для многих блюд. Однако проблемная чистка яиц, когда скорлупа отклеивается вместе с белком, часто становится преградой. Чтобы готовка приносила вам только радость, "Телеграф" рассказывает, что же нужно сделать с яйцами, чтобы они быстро и легко чистились.

О простом, но очень эффективном способе, которым пользуются многие опытные домохозяйки, пишет Ukr.Media. Этот лайфхак значительно упростит приготовление многих блюд с яйцами.

Как быстро очистить вареные яйца

Для того чтобы с вареных яиц легко снималась скорлупа, при варке в воду нужно добавить немного лимонной кислоты. Она способствует размягчению скорлупы, благодаря чему процесс чистки яиц пройдет гораздо быстрее и проще.

Также, чтобы закрепить результат, после приготовления яиц их нужно сразу ж опустить в холодную воду, чтобы они резко остыли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно нарезать яйца, чтобы желтки не крошились. Этот лайфхак также эффективен и при нарезании вареного картофеля.