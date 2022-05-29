Як без проблем очистити яйце від шкаралупи за кілька секунд: корисний лайфхак

Спосіб, який допоможе уникнути "приклеювання" шкаралупи до білка.

Яйця, особливо варені, це досить поширений продукт і незамінний інгредієнт для багатьох страв. Проте проблемне чищення яєць, коли шкаралупа відклеюється разом із білком, часто стає перешкодою. Щоб приготування приносило вам тільки радість, "Телеграф" розповідає, що ж потрібно зробити з яйцями, щоб вони швидко і легко чистилися.

Про простий, але дуже ефективний спосіб, яким користуються багато досвідчених домогосподарок, пише Ukr.Media. Цей лайфхак значно спростить приготування багатьох страв із яйцями.

Як швидко очистити варені яйця

Для того, щоб з варених яєць легко знімалася шкаралупа, при варінні у воду потрібно додати трохи лимонної кислоти. Вона сприяє розм’якшенню шкаралупи, завдяки чому процес чищення яєць пройде набагато швидше та простіше.

Також, щоб закріпити результат, після приготування яєць їх потрібно відразу ж опустити в холодну воду, щоб вони різко охолонули.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно нарізати яйця, щоби жовтки не кришилися. Цей лайфхак також ефективний при нарізанні вареної картоплі.