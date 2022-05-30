Препятствия у Дев и успех у Львов: что принесет новолуние 30 мая разным знакам Зодиака

Овны и Львы в это время способны достичь всех поставленных целей

Один из самых энергетических дней в этом месяце — это "черное" новолуние, которое в мае выпало на 30 число. Этот день окажет сильнейшее влияние на судьбу разных знаков Зодиака, принеся одним успех и процветание, а вот другим — некоторые сложности.

Астролог Марина Скади, рассказала, какие сюрпризы приготовила луна разным знакам Зодиака, пишет ТСН. Астролог также дала советы, к чему следует готовиться.

Особенно сильно ощутят влияние новолуния в Близнецах представители этого знака Зодиака, а также Весы и Водолеи. Время вдохновения, получения необходимой подпитки, что позволит находиться в гармоничном состоянии в ближайший лунный месяц. Отличное время для поездок, сделок купли – продажи, решения спорных вопросов, работы с документами.

Стрельцы могут почувствовать себя не очень комфортно, т.к. новолуние 30 мая происходит в оппозиционном знаке. Период конфликтов, противоречий, сложного выбор. В новолуние и в ближайшие дни после него, старайтесь больше времени проводить на природе, для накопления сил на предстоящий лунный месяц.

Девы и Рыбы сталкиваются с препятствиями, особенно вначале лунного месяца. Скорее всего, обстоятельства сложатся так, что ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Вы можете оказаться в ситуации, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. Успех зависит от вашей способности или желания противостоять чужим требованиям, противоречащим вашим убеждениям.

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Овны и Львы способны достичь, и достигнут поставленных целей, если сумеют преодолеть раздражение и учесть пожелания и интересы окружающих. Начало лунного месяца – наилучшее время для внимательного анализа своего реального положения и обдумывания общей стратегии действий на ближайшие несколько месяцев.

Тельцы, Раки, Скорпионы, Козероги – возьмите паузу перед тем, как принять решение и предпринять какое-то действие. Какие-либо активные действия в дни новолуния могут привести в лучшем случае к нестабильности. Отдохните, посвятите время хобби, дому и семье, детям, родителям. Наиболее эффективный период для вас начнется после 3 июня.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которым новолуние 30 мая принесет успех.