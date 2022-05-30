Перешкоди у Дів та успіх у Львів: що принесе молодик 30 травня різним знакам Зодіаку

Овни і Леви в цей час здатні досягти всіх поставлених цілей

Один із найенергетичніших днів цього місяця — це "чорний" молодик, який у травні випав на 30 число. Цей день вплине на долю різних знаків Зодіаку, принісши одним успіх і процвітання, а ось іншим — деякі складнощі.

Астролог Марина Скаді, розповіла, які сюрпризи приготував місяць різним знакам Зодіаку, пише ТСН. Астролог також дала поради, чого слід готуватися.

Особливо сильно відчують вплив молодика в Близнюках представники цього знаку Зодіаку, а також Терези та Водолії. Час натхнення, отримання необхідного підживлення, що дозволить перебувати в гармонійному стані найближчого місяця. Відмінний час для поїздок, угод купівлі – продаж, вирішення спірних питань, роботи з документами.

Стрільці можуть відчути себе дуже комфортно, оскільки молодик 30 травня відбувається в опозиційному знаку. Період конфліктів, протиріч, складного вибору. У молодий місяць і найближчими днями після нього, намагайтеся більше часу проводити на природі, для накопичення сил на місячний місяць.

Діви та Риби стикаються з перешкодами, особливо на початку місячного місяця. Швидше за все, обставини складуться так, що ваша впевненість у собі і сила волі зазнають випробувань. Ви можете опинитися в ситуації, яка змусить вас засумніватися у своїй правоті чи майбутньому успіху вашої роботи. Успіх залежить від вашої здатності чи бажання протистояти чужим вимогам, що суперечать вашим переконанням.

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Овни і Леви здатні досягти, і досягнуть поставленої мети, якщо зуміють подолати роздратування і врахувати побажання та інтереси оточуючих. Початок місячного місяця – найкращий час для уважного аналізу свого реального стану та обмірковування загальної стратегії дій на найближчі кілька місяців.

Тельці, Раки, Скорпіони, Козероги – візьміть паузу перед тим, як прийняти рішення та зробити якусь дію. Будь-які активні дії в дні молодика можуть призвести у кращому разі до нестабільності. Відпочиньте, присвятіть час хобі, дому та сім’ї, дітям, батькам. Найефективніший період для вас розпочнеться після 3 червня.

Раніше астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким молодик 30 травня принесе успіх.