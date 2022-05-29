Молодий місяць 30 травня кардинально змінить життя трьох знаків Зодіаку: хто ці щасливчики

Цим трьом знакам Зодіаку доля принесе багато приємних можливостей.

Останній весняний молодик у 2022-му році відбудеться у понеділок, 30 травня, о 14:30 за київським часом і принесе в житті деяких знаків Зодіаку приємні зміни, навіть попри те, що їхні життя перекинуться з ніг на голову.

Про це пише dailyhoro.

Рак

Молодий місяць 30 травня, який ще називають "Чорним Місяцем", для Раків буде аж ніяк не чорним, а дуже навіть світлим. Крім поліпшення свого матеріального становища, представники цього знака отримають шанс просунутися кар’єрними сходами.

Козеріг

Представникам цього знака надається чудова можливість розпочати своє життя з чистого аркуша. Астрологи відзначають, що молодик 30 травня принесе вам розуміння того, що ж ви хочете від свого життя. Це дуже допоможе вам змінитись та покращити своє життя.

Телець

Молодий місяць для Тельців це шанс налагодити стосунки зі своєю родиною та найближчими людьми. Ви відчуєте силу нарешті відверто поговорити зі своїми рідними і розібратися у всьому, що вас турбує. Не переживайте, таки відверті розмови ніяк не посварять вас із рідними, а лише зблизять.

Нагадаємо, що 10 травня набув чинності ретроградний Меркурій. Цього дня несприятливі далекі поїздки та походи до РАЦСу. Що ще не можна робити в цей період, "Телеграф" розповідав раніше.

Також раніше "Телеграф" розповідав, яких знаків на Зодіаків чекає збільшення фінансового стану влітку 2022 року.